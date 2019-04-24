أمريكا تستعجل تشكيل حكومة مدنية في السودان

التاريخ: 24-أبريل-2019
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أبدت الولايات المتحدة الأمريكية إستعدادها للإستمرار في الحوار العسكري ودعمها لخيارات الشعب السوداني، وفي ذات الأثناء إستعجلت المجلس تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع .
والتقى وبحسب صحيفة الإنتباهة، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي عبدالفتاح البرهان أمس، وفداً من الإدارة الأمريكية برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفيرة مكيلا جيمس المعنية بشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان في أطار المشاورات بين البلدين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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