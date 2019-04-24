قطار “ثوار” عطبرة يصل ساحة الاعتصام بالخرطوم

التاريخ: 24-أبريل-2019
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وصلت إلى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة بالخرطوم أمس، أعداد كبيرة من الثوار قادمين من عطبرة وعدد من المناطق، وشهدت منحطة السكة الحديد ببحري استقبالاً حاشداً للثوار إلى جانب خروج المواطنين في استقبالات عفوية بالمناطق والأحياء التي مر من خلالها القطار.
ونظمت في ساحة الاعتصام حسب صحيفة السوداني، مخاطبات جماهيرية حاشدة، رددت خلالها الهتافات المؤيدة للثورة، والتي تدعو للحرية والسلام والعدالة، ودعا المتحدثون إلى ضرورة الوحدة الوطنية، والتمسك بمطالب الثورة، والتكاتف والتوافق لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأشادوا بالدور العظيم لمدينة عطبرة، وأشاروا إلى أنها تعتبر مدينة الشهداء والأبطال، واصفين اليوم بأنه تاريخي ومشهد لن يتكرر في تاريخ السودان الحديث، وأنه تجسدت فيه كل معاني الوطنية والصمود. وقالوا إنه رغم تدمير نظام الإنقاذ السابق للنقابات وتسييسها إلا أن نقابة السكة الحديد ظلت صامدة وقوية في وجه الظلم والطغيان، ودعا المتحدثون إلى ضرورة إعادة المفصولين تعسفياً للخدمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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