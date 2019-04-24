البرهان : حكومة كفاءات وطنية المخرج للوضع الراهن

اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عزم المجلس تسليم السلطة في اسرع وقت ممكن واضاف البرهان في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية” ان المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير

مشيرا الي ان حكومة كفاءات وطنية هي المخرج للوضع الراهن

وبحسب صحيفة أخر لحظة قال البرهان: اذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري سنذهب اليوم مضيفا ان مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في اقرب وقت

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و أورد الحوار مع كل المجموعات لم ينقطع لا شك ان مجموعة قوى الحرية والتغيير مجموعة ذات فاعلية

الحوار ممتد… نتوقع ان نصل معهم الي اتفاق وقال البرهان: نفضل ان تتم جميع الامور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لان ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)