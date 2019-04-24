والدة البوشي تقاضي شاباً مختلاً اعتدى عليها داخل منزلها بالحاج يوسف

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : حوادث 143 مشاهدة استكتبت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د.وليد حسن موسى سيدة تعهداً لمدة سنة ، وذلك بعد أن أدانها قاضي المحكمة بتهمة تحت طائلة المادة 76 المتعلقة بالإخلال القانوني وعدم الالتزام بشخص عاجز فاقد الأهلية . Advertisements ويذكر أن الشاكية في البلاغ وهي والدة الناشط السياسي البوشي بحسب صحيفة المجهر دونت فيه بلاغاً أفادت فيه أن شقيق المتهمة اغتذي عليها داخل منزلها الكائن بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف ، ومع مباشرة الشرطة لإجراءات البلاغ وبحسب صحيفة المجهر تبين أن المتهم يعاني من الإضرابات النفسية ، وأنه مجنون عليه وبإحالة ملف الدعوة للمحكمة وبسماع المحكمة لأطراف القضية توصلت للقرار أعلاه . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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