التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : حوادث 181 مشاهدة أضرم مجهولون في ساعات متأخرة من مساء الإثنين الماضي النار في منزل مدير تعليم الأساس بمحلية خشم القربة حسن حمرون . Advertisements وبحسب صحيفة الإنتباهة، قضت النيران التي ظلت مشتعلة حتى صباح الثلاثاء على معظم إجزاء المنزل بالداخل خاصة الغرف التي ألتهمت النيران حتى أثاثاتها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرق منزل مدير تعليم الأساس بخشم القربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.