تعرض المدينة الرياضية لعمليات نهب واسعة

التاريخ: 24-أبريل-2019
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كشف المشرف العام للمدينة الرياضية اللواء محجوب عمر كجو، عن تعرض المدينة الرياضية أمس إلى عملية نهب واسعة من عناصر مجهولة، شملت عدداً من المعدات المخصصة لإكمال المشروع، في وقت نفى فيه وجود أموال مخزنة داخل المدينة الرياضية.
وقال كجو حسب صحيفة السوداني: إن قائمة المعدات المفقودة شملت عدداً من الشاشات التلفزيونية والكشافات والكوابل الكهربائية إلى جانب معدات أخرى، مشيراً إلى أن السلطات حضرت إلى مكان الحادثة وتحفظت على بعض المعدات التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التعدي عليها حيث تم تحويلها إلى القسم الشمالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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