رجل أعمال يطالب برفع الحصانة عن منسوبي قوة نظامية أطلقوا عليه النار

التاريخ: 24-أبريل-2019
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طالب رجل الأعمال هيثم الجعلي بضرورة رفع الضرر عنه والنظر في مظلمته وذلك برفع الحصانة عن منسوبي القوات النظامية وتقديمهم إلى محاكمة عادلة .
وكشف رجل الأعمال بحسب صحيفة المجهر أن بعض منسوبي القوات النظامية كانوا قد أطلقوا النار على سيارته في العام الماضي أثناء توقفها في سوق الموردة بأم درمان مما تسبب في إصابة أحد مرافقيه بالرصاص ، وذلك عندما اشتبهت القوة بأنه تاجر سلاح .
وأوضح أنه دون عدة بلاغات جنائية في مواجهة القوة التي هاجمته بقسم أم درمان جنوب تتعلق بالشروع في القتل والسرقة والإرهاب واستخدام القوة الجنائية ، بيد أن إجراءات المحاكمة لم تكتمل بسبب عدم رفع الحصانة وأنه سبق وأن تقدم بإجراءات رفع الحصانة بيد أنها لم تكتمل بعد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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