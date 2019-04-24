تجمع المهنيين يرهن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري بإبعاد رموز النظام السابق من اللجنة السياسية

التاريخ: 24-أبريل-2019
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رهن عضو سكرتارية تجمع المهنيين أحمد ربيع استئناف تجمع المهنيين للتفاوض مع مع المجلس العسكري بإبعاد الأخير ثلاثة من أعضائه يمثلون رموزاً للنظام السابق ، وهم الفريق جلال الشيخ نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السابق .
والفريق عمر زين العابدين والفريق شرطة الطيب بابكر ، المدير العام السابق للشرطة .
وقال ربيع بحسب صحيفة المجهر إن التجمع علق التفاوض مع المجلس العسكري لحين استبعاد رموز النظام السابق ، مضيفاً إن موقفهم واضح وهو تنفيذ المطالب التي قدموها للجنة السياسية ، وقطع بأنهم لن يقبلوا بأي تخيير أو اتفاقيات جزئية من المجلس العسكري على حساب مطلب الشعب السوداني ، ووصف مواقف الأحزاب التي أعلنت زهدها في المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بالمواقف الوطنية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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