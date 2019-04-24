تجمع المهنيين يرهن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري بإبعاد رموز النظام السابق من اللجنة السياسية

رهن عضو سكرتارية تجمع المهنيين أحمد ربيع استئناف تجمع المهنيين للتفاوض مع مع المجلس العسكري بإبعاد الأخير ثلاثة من أعضائه يمثلون رموزاً للنظام السابق ، وهم الفريق جلال الشيخ نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السابق .

والفريق عمر زين العابدين والفريق شرطة الطيب بابكر ، المدير العام السابق للشرطة .

Advertisements

وقال ربيع بحسب صحيفة المجهر إن التجمع علق التفاوض مع المجلس العسكري لحين استبعاد رموز النظام السابق ، مضيفاً إن موقفهم واضح وهو تنفيذ المطالب التي قدموها للجنة السياسية ، وقطع بأنهم لن يقبلوا بأي تخيير أو اتفاقيات جزئية من المجلس العسكري على حساب مطلب الشعب السوداني ، ووصف مواقف الأحزاب التي أعلنت زهدها في المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بالمواقف الوطنية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)