‏قناة BBC تبحث عن صائدة البمبان

تبحث القناة البريطانية عن الشابة التى ظهرت تتصدي للبمبان بجسارتها وكسرها للنمط العقيم الذى يظهر الثائرات خلف الصفوف {محمسات فقط}. الأمر الذي لم يكن كذلك، وهذا النمط انكسر من قبل {الكنداكات} بالواقع ولم يعد له وجود.

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