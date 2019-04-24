ضبط (315) مليون ريال سعودي تخص البشير بأحد البنوك

كشف مصدر موثوق عن ضبط السلطات حسابا مجنبا بأحد البنوك المحلية يحوي (315) مليون ريال سعودي بجانب (14) مليون جنيه سوداني، تتبع أمواله للرئيس المخلوع عمر البشير. وقال المصدر حسب صحيفة السوداني أن لجنة مختصة توصلت إلى معلومات عن الحساب. وكشفت تحقيقاتها عن أن الأموال المودعة بالحساب تخص البشير وأشار المصدر أن الحساب بلغ رصيده (315) مليون ريال سعودي مايوازي (85) مليون دولار وأشار إلى أن آخر حركة للحساب كانت في مارس 2016 ، مؤكدا أن الأموال تم تحويلها لصالح حكومة السودان.

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