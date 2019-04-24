ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاربعاء 24 ابريل 2019م

البرهان: لن نسمح باستخدام القوة ضد المتظاهرين

تعليق عقد الشركة الفلبينية بميناء بورتسودان

الاتحاد الأفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري لـ "3" أشهر

استقبالات حاشدة لقطار ثوار عطبرة بساحة الإعتصام

آخر لحظة

إغلاق حسابات رموز النظام السابق والتحري حول العقارات

تعليق عقد الشركة الفلبينية وحصر العربات الحكومية

الاتحاد الأفريقي يمهل”العسكري” 3 شهور لنقل السلطة

وفد أمريكي يبحث سرعة تشكيل الحكومة

البرهان: حكومة كفاءات وطنية المخرج للوضع الراهن

المئات يهاجمون المدينة الرياضية وعمليات نهب وتخريب واسعة

الصيحة

“الصيحة” تكشف تفاصيل تحريات قضية الرئيس المخلوع

جهات تحاول حرق مستندات مهمة تدين النظام السابق

المجلس العسكري يعلق عقد الشركة الفلبينية ويوجه بمراجعة”الحج والعمرة”

استجواب ثلاثة شهود في قضية البشير

“الصيحة” تكشف تفاصيل تجمهر المواطنين حول المدينة الرياضية

إعادة التحري في قضية قتيل خشم القربة

السيسي: استعادة النظام الدستوري في السودان رهين لإرادة أهاليه

الجريدة

عناصر أمنية تحاول فض الاعتصام والتجمع يحذّر

أمريكا: لم نقدّم دعوة للمجلس العسكري للتباحث حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الاتحادي يحذّر من انقلاب ثان خلال الفترة الانتقالية

الآلاف من عطبرة ينضمون لاعتصام الخرطوم

الجزولي: لا للاقصاء وسجنت أكثر من الدقير والأمارات عدو الثورة

الرئيس المصري يدعو لـ”حوار” لحل الأزمة السودانية

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التيار

“التيار” تنشر معلومات جديدة حو مصير معتقلي الوطني

اعتقال نائبي الرئيس المخلوع..حسبو وكبر

البرهان يتعهد بتسليم السلطة في السودان بأسرع وقت

حميدتي: عثرنا على أموال طائلة تخص النظام السابق

“التيار” تكشف أول ملفات فساد الإنقاذ

فصل زنازين معتقلي الوطني بسجن الهدى

قمة الاتحاد الأفريقي توصي بمنح المجلس العسكري 3 أشهر لتسليم السلطة

الرأي العام

البرهان: لن نسمج باستخدام القوة ضد المتظاهرين

الاتحاد الأفريقي يمدد مهلة المجلس العسكري لـ”3″ أشهر

مسؤولة أمريكية تبحث مع البرهان تشكيل الحكومة المدنية

الكوادر الطبية تسير موكبًا للقيادة العامة

الزراعي:”1.62″ مليون جوال فائض إنتاج القمح بالجزيرة

النيابة توجه ببدء التحري في عقارات المسؤولين السابقين

الانتباهة

“4” آلاف عائد من إسرائيل يطالبون برفع الحظر عنهم

اتجاه لتحويل”المخلوع” لمكان آمن ونقل”طه” للسلاح الطبي

بعد أن كشفته”الانتباهة”..هروب مسؤول يشغل”12″ منصبًا بالسكة حديد

إجراءات لإلغاء عقد الشركة الفلبينية ومراجعة أموال الحج والعمرة

التحري في عقارات رموز النظام السابق وحظر حساباتهم بسوق الأوراق المالية