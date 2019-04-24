تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * ضبط 315 مليون ريال سعودي تخص البشير بأحد البنوك * البرهان لن نسمح باستخدام القوة ضد المتظاهرين * واشنطن: أي شخصية ماضية ملطخ بالدماء غير مرحب به في الوضع الجديد للسودان صحيفة آخر لحظة * إغلاق حسابات رموز النظام السابق والتحري حول العقارات * تعليق عقد الشركة الفلبينية وحصر الحسابات الحكومية * الإتحاد الإفريقي يمهل العسكري 3 شهور لنقل السلطة صحيفة الإنتباهة * 4 آلاف عائد من إسرائيل يطالبون برفع الحظر منهم Advertisements * اتجاه لتحويل المخلوع لمكان آمن ونقل طه للسلاح الطبي * بعد أن كشفته الإنتباهة .. هروب مسؤول يشغل 12 منصباً بالسكة حديد صحيفة التيار * التيار تنشر معلومات جديدة حول مصير معتقلي الوطني * اعتقال نائبي الرئيس المخلوع ,, حسبو وكبر * البرهان يتعهد بتسليم السلطة في السودان بأسرع وقت * حميدتي: عثرنا على أموال طائلة تخص النظام السابق صحيفة المجهر * البرهان: لن نسمح باستخدام القوة ضد المتظاهرين * قمة أفريقية في القاهرة تدعو لحكومة انتقالية بالسودان خلال 3 أشهر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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