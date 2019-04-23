نقابة البصات السفرية تمهل المرور ونقاط التفتيش حتى الخميس لتحقيق مطالبهم

التاريخ: 23-أبريل-2019
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أمهلت نقابة البصات السفرية نقاط المرور السريع ونقاط التفتيش حتى الخميس المقبل لتحقيق مطالبهم، مؤكدة أن بعد تلك الفترة ستعلن توقف البصات عن السفر خارج وداخل السودان إذا لم تتحقق المطالب. ووصفت إدارة المرور السريع بمتحصلة الجبايات.
وطالب الأمين العام لنقابة البصات السفرية صلاح محمود في تصريح صحفي يوم (الثلاثاء) بحسب الصيحة الآن – بعدم سحب رخص البصات إلا عن طريق الجهات القضائية وتوحيد سرعة البصات المتفاوتة بين 80- 100 ،مؤكداً أن عدم توحيد السرعة أدى إلى نفور الركاب من البصاث التي تسير بسرعة منخفضة. وأكد أن إدارة التفاتيش تؤدي عملها بصورة غير قانونية مما يؤخر الركاب إلى فترة تصل إلى (4) ساعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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