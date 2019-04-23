ابن زايد يؤكد دعم الإمارات للسلام بالجنوب

أكد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء، دعم بلاده للسلام والاستقرار في جنوب السودان، مشدداً على ضرورة مشاركة الأطراف كافة في بناء الثقة، وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.
وبحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا التي تخدم البلدين.
وذكرت وكالة الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء، علاقات الصداقة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأكد محمد بن زايد للرئيس سلفاكير ميارديت، خلال اللقاء، دعم الإمارات للسلام والاستقرار والتنمية في جمهورية جنوب السودان.
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