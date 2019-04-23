المجلس العسكري يُعلِق عقد الشركة الفلبينية ويُصدر قرار بحصر العربات الحكومية

أصدر المجلس العسكري الإنتقالي في اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء بالقصر الجمهوري قرارا بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي لحين إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد. وكلف المجلس المراجع العام بالشروع فوراً في المراجعة المالية والإدارية للإدارة العامة للحج والعمرة ورفع تقرير للمجلس في هذا الخصوص> *كما أصدر المجلس قرار بتكوين لجنة على مستوى المركز والولايات لحصر العربات الحكومية في الخمسة سنوات الأخيرة.

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