تفاصيل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج استفتاء التعديلات الدستورية المصرية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، للإعلان عن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية.

وأعلنت الهيئة، أنه شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 ناخب بنسبة 69.04% وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخب بنسبة 3.06%.

وتابعت: كان الموافقون على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبا بنسبة 88.83%، والرافضين 2 مليون و945 ألف و680 ناخب بنسبة 11.71%.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.