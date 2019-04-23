تعرضت المدينة الرياضية اليوم الثلاثاء لعمليات نهب واسعة لمعدات خاصة بالمدينة الرياضية، حيث قامت عناصر بكسر عدة حاويات تحوي مواد مكملة من كشافات وشاشات تلفزيونية وبوهيات بوماستك وكوابل كهربائية، وقاموا بنهبها وتدخلت قوات أمنية وتم ضبط كميات من المسروقات وتوقيف مشتبه بهم.
وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول العثورعلى مبالغ طائلة من العملة المحلية والاجنبية بالمدينة الرياضية .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المدينة الرياضية تتعرض لعمليات نهب واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.