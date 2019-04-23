عاجل.. المدينة الرياضية تتعرض لعمليات نهب واسعة

تعرضت المدينة الرياضية اليوم الثلاثاء لعمليات نهب واسعة لمعدات خاصة بالمدينة الرياضية، حيث قامت عناصر بكسر عدة حاويات تحوي مواد مكملة من كشافات وشاشات تلفزيونية وبوهيات بوماستك وكوابل كهربائية، وقاموا بنهبها وتدخلت قوات أمنية وتم ضبط كميات من المسروقات وتوقيف مشتبه بهم.

وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حول العثورعلى مبالغ طائلة من العملة المحلية والاجنبية بالمدينة الرياضية .