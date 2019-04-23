صورة.. تركي آل الشيخ للمشير طنطاوي " شرفتنا"

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : المشير طنطاوي وزير الدفاع الأسبق واحد ابطال القوات المسلحة المصرية في حرب اكتوبر،حاضر المتش شرفتنا .

الجدير بالذكر أن المباراة تقام بين الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 60 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

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