الهلال يخسر أمام النجم الساحلي ويغادر الكنفدرالية

ودّع الهلال السوداني بطولة الكنفدرالية بعد خسارته إيابًا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” في ربع نهائي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقدّم الهلال بالهدف الأول عن طريق اللاعب وليد الشعلة في الدقيقة الـ”30″ قبل أن يدرك كريم عريبي التعادل في الدقيقة الـ”36″.

وكان ممثل السودان قد خسر ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل النجم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.