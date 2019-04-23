السلطات السودانية تعتقل نائبي البشير السابقين

أفاد موقع "ردايو سوا"، نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة باعتقال السلطات السودانية محمد عثمان كبر، وحسبو محمد عبد الرحمن، النائبين السابقين للرئيس المعزول عمر البشير. وأوضحت مصادر الموقع، أن الرجلين نقلا إلى سجن كوبر شديد التحصين، أين يُحتجز البشير أيضاً. ويأتي الاعتقال في إطار حملة اعتقالات طالت رموز نظام البشير، مثل نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، وعوض الجاز، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.

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