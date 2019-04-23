نائب رئيس الإمارات يبحث مع رئيس جنوب السودان التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الذي يزور الإمارات حاليا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، والتي باركها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، من أجل حقن دماء شعب جنوب السودان وترسيخ أسس السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد بن راشد دعم الإمارات للاتفاقية وتوفير كل ما يلزم من مساندة؛ للوصول إلى السلام والاستقرار في جنوب السودان.

بدوره، ثمن ميارديت وقوف الإمارات إلى جانب بلاده، معربا عن أمله في توفير الدعم والمساندة من قيادة وحكومة وشعب الإمارات لشعب جنوب السودان من أجل إنجاح وتفعيل اتفاقية السلام في بلاده، والتي من المتوقع تفعيلها والبدء بتطبيق بنودها في العاشر من مايو القادم.