هل تعلم أن مدينة سيدر بوينت في أوهايو، أمريكا. تعتبر واحدة من أكبر المدن الترفيهية في العالم.
وتبلغ مساحة المدينة 1.47 كم مربع، كما تعتبر المدينة أكبر مدن العالم الترفيهية من حيث عدد الألعاب فتحتوى على 170 لعبة متخطية بذلك المدن الاخرى بما يقارب ال75 لعبة.
وهي المدينة الترفيهية الوحيدة في العالم التي تحتوى على أربع أفعوانيات " roller coasters" وجميعها أطول من 61 متراً .
كما تطل المدينة على شاطئ يبلغ طوله كم مربع، وفيها مدينة العاب مائية “soak city”. وفازت سيدار بوينت بلقب أفضل مدينة ترفيهية فى امريكا لمدة 14 عاماً متتالياً.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أكبر المدن الترفيهية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.