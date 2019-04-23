تعرف على أكبر المدن الترفيهية في العالم

هل تعلم أن مدينة سيدر بوينت في أوهايو، أمريكا. تعتبر واحدة من أكبر المدن الترفيهية في العالم.

وتبلغ مساحة المدينة 1.47 كم مربع، كما تعتبر المدينة أكبر مدن العالم الترفيهية من حيث عدد الألعاب فتحتوى على 170 لعبة متخطية بذلك المدن الاخرى بما يقارب ال75 لعبة.

وهي المدينة الترفيهية الوحيدة في العالم التي تحتوى على أربع أفعوانيات " roller coasters" وجميعها أطول من 61 متراً .

كما تطل المدينة على شاطئ يبلغ طوله كم مربع، وفيها مدينة العاب مائية “soak city”. وفازت سيدار بوينت بلقب أفضل مدينة ترفيهية فى امريكا لمدة 14 عاماً متتالياً.