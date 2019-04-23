رسميا.. لينوفو تعلن الكشف عن هاتف "Z6 Pro"

كشفت شركة لينوفو عن هاتف Lenovo Z6 Pro أحدث هواتف الشركة من الفئة الراقية التي سيبدأ بيعها في السوق الصيني خلال الأيام القليلة القادمة. الهاتف جاء مطابقًا لما ورد في التسريبات فهو يتميز بشاشة اطرافها نحيفة مع وجود 4 كاميرات بالخلف وتقنية البصمة داخل الشاشة مع تقنية تبريد سائل جديدة وبطارية بحجم 4000mAh. مواصفات هاتف لينوفو Lenovo Z6 Pro جائت كالتالي : شاشة : اوليد بحجم 6.39 إنش بدقة FHD+ معالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855. ذاكرة عشوائية: 6GB/ 8GB/ 12GB. Advertisements ذاكرة تخزين : 128GB / 256GB / 512GB. كاميرات خلفية : 48MP+16MP+8MP+ ومستشعر ToF بدقة 2MP. كاميرا سيلفي : 32MP. النظام : اندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم ZUI 11. البطارية : 4000mAh تدعم الشحن السريع. سيبدأ بيع الهاتف ف يالاسواق الصينية بدءاً من 29 ابريل الجاري حيث سيكون سعر ارخص نسخة 6 رام مع 128 ذاكرة 432 دولار تقريباً أما النسخة الاغلى 12 رام مع 512 ذاكرة فسيتم بيعها بسعر 745 دولار.

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