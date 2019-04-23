الجيش الليبي يكشف الدور الإيراني في دعم الإرهاب بمصراتة

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أن كل من يدعم الإرهابيين ويوفر لهم الملاذ الآمن سيتعرض للملاحقة.
وأضاف المسماري خلال المؤتمر الصحفي، أن هنالك جمعيات خيرية توفر الدعم للإرهابيين في العاصمة طرابلس.
وكشف المسماري أن سفينة إيرانية رست في مصراتة، مضيفا أن السفينة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية لارتباطها بالحرس الثوري الإيراني.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن الجيش الليبي يتابع السفينة الإيرانية التي رست في ميناء مصراتة ويحاول الكشف عن حمولتها.
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