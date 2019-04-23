البرهان: الجيش لن يفض الاعتصام بالقوة

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ إن قوات الجيش لن تفض الإعتصام بالقوة، وقال أن المواطنيين لهم الحق في التظاهر في اي مكان؛ في وقت كشف تجمع المهنيين السودانيين عن محاولات من الاجهزة الامنية لازالت المتاريس بساحة الاعتصام بغرض فضه.

وأضاف البرهان في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي بي سي؛ ان المجلس يسعى لاتفاق مع القوى السياسية لتسليم السلطة للمدنيين؛ وتابع: استلمنا السلطة من اجل تحقيق الامن الاستقرار في البلاد.

كان المجلس العسكري قد حذر من اغلاق الجسور والطرق والاعتداء على حريات الاخرين.