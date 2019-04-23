الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مصادر دبلوماسية تتوقع رفع السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توقعت مصادر دبلوماسية نجاح الحوار الذي يقوده المجلس العسكري مع الإدارة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية في تصريح لـ(smc) إن الجانبين سيتوصلان لتفاهمات خلال اللقاء المرتقب من أجل الوصول إلي صيغة محددة من شأنها رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب ، مشيراً إلي رغبة واضحة من الإدارة الأمريكية للتعاون مع المجلس العسكري والإنتقال السلمي للسلطة بالبلاد لدعم السودان في تلك المرحلة الحرجة.

ودعا المصدر إلي تحفيز السودان وإعانته حتي يقوم بدوره كاملاً خلال المرحلة الإنتقالية تمهيداً لتسليم السلطة للفئة المدنية ، وقال إن السودان حريص علي إستمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والمشاورات السياسية المستمرة بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية تتوقع رفع السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا