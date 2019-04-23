مصادر دبلوماسية تتوقع رفع السودان رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب

توقعت مصادر دبلوماسية نجاح الحوار الذي يقوده المجلس العسكري مع الإدارة الأمريكية لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية في تصريح لـ(smc) إن الجانبين سيتوصلان لتفاهمات خلال اللقاء المرتقب من أجل الوصول إلي صيغة محددة من شأنها رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب ، مشيراً إلي رغبة واضحة من الإدارة الأمريكية للتعاون مع المجلس العسكري والإنتقال السلمي للسلطة بالبلاد لدعم السودان في تلك المرحلة الحرجة.

ودعا المصدر إلي تحفيز السودان وإعانته حتي يقوم بدوره كاملاً خلال المرحلة الإنتقالية تمهيداً لتسليم السلطة للفئة المدنية ، وقال إن السودان حريص علي إستمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والمشاورات السياسية المستمرة بين البلدين.