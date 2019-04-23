إنخفاض كبير في اسعار السكر و (1200) جنية للجوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة في اسواق الخرطوم عن انخفاض مفاجئ في سلعة السكر حيث هبط سعر الجوال زنة (50) كيلو كنانة الي (1200) جنيه مقارنة ب(1600) جنية السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة بواسطة ألية السكر المكونة من قبل وزارة التجارة وعزا تاجر جملة سيف الدين موسى بسوق ام درمان تراجع قيمة السكر بسبب هبوط سعر الدولار بجانب دخول كميات كبيرة من السكر المستورد للسوق .

وبحسب صحيفة اخر لحظة اقر وكيل وزارة التجارة عبد الرحمن عجب في تصريحة بحدوث تراجع في اسعار السكر بالسوق وتمسك بالافصاح عن الخطوات التي يمكن ان تتخذها الوزارة حاليا بشان انخفاض السكر .