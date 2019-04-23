شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الأستاذ ذو الكفل أحمد الأمين مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة المكلف عن إستلام 2 مليون جوال قمح من المزارعين بمشروع الجزيرة منها 1,162,000 جوال فائض الإنتاج . وكشف الأمين في تصريح لـ(سونا) أن جملة سداد فائض إنتاج القمح حتى اليوم بلغت 1,3 مليار جنيه والعمل جاري لإستلام بقية محصول القمح. واهاب بالمزارعين للاسراع في تسليم المنتج قبل قفل الشون مطلع مايو المقبل، مشيرا إلى إنطلاقة تسليم القمح للمطاحن سيتم حسب الكميات المخصصة من قبل إدارة المخزون الإستراتيجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الزراعي يدفع (1,3)مليار جنيه لشراء القمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.