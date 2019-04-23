أسعار الذهب تسجل انخفاضاً كبيراً بمجمع الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب انخفاضاً طفيفاً اليوم عن سعر الأمس حيث بلغ عيار 21 اليوم 1610 جنيهات مقارنة بالأمس الذي سجل 1618 جنيهاً. أعلن بذلك لـ(سونا) السيد محمد مصطفى شيخ الذهب؟؟ الخرطوم وعزا الانخفاض في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة كويتي وبحريني وسعودي لعدم توفر السيولة ولاهتمام المجتمع بتوفير احتياجاتهم الأسياسية لشهر رمضان المعظم.

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