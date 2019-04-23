نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يلتقي وفد تحالف نهضة السودان

التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم بوفد تحالف نهضة السودان، في إطار المشاورات التي يجريها المجلس مع القوى السياسية والمجتمعية حول مطلوبات الفترة الانتقالية.

وأوضح القيادي بالتحالف الدكتور التيجاني السيسي في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن التحالف نقل لنائب رئيس المجلس رؤية التحالف حول الوضع الراهن، مؤكدا أن الوطن الآن مواجه باستقطابات سياسية وجهوية وقبلية حادة من شأنها أن تهدد أمن وسلامة الوطن.

وأوضح السيسي أن المرحلة الحالية من عمر البلاد لا تحتمل التشاكس والجري وراء السلطة، مبينا أنها مرحلة تستوجب الوحدة من أجل حماية البلد من المخاطر التي تحدق به. وقال السيسي إن الفراغ الذي تمر به البلاد والاستقطاب الراهن يمكن أن يهدد أمن وسلامة الوطن في ظل وجود تحديات اقتصادية وأمنية. Advertisements وطالب السيسي المجلس العسكري بالعمل على تحقيق السلام خلال هذه الفترة في دارفور والمنطقتين باعتبار أن السلام يمثل مفتاح الاستقرار. ودعا السيسي جميع القوى السياسية في الساحة لأن تقوم بدورها الوطني في الحفاظ على وحدة الوطن والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيه، مشيرا إلى أن التحالف لم يطلب ولن يطلب المشاركة في السلطة. وأشاد السيسي بالدور الوطني الذي اضطلع به المجلس العسكري والقوات المسلحة في هذه المرحلة. يذكر أن تحالف نهضة السودان يضم حزب جبهة الشرق وحزب التحرير والعدالة القومي وحزب الأمة المتحد وحزب الأمة الوطني وحزب الأمة الإصلاح والتنمية وحركة تحرير السودان الثورة الثانية وحركة العدل والمساواة.

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