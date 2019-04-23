أسعار الذهب توالي الانخفاض في السودان

توالت أسعار الذهب في الانخفاض بالسودان وانخفض سعر الجرام يوم الثلاثاء، عن سعر يوم الإثنين، حيث بلغ عيار 21، مبلغ 1610 جنيهات، مقارنة باليوم السابق، والذي سجل 1618 جنيهاً.

وعزا شيخ “الدهابة” بمجمع الذهب بالخرطوم، محمد مصطفى، الانخفاض في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة كويتي وبحريني وسعودي إلى عدم توفر السيولة ولاهتمام المجتمع بتوفير احتياجاتهم الأسياسية لشهر رمضان المعظم.