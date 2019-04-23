رئيس المجلس الانتقالي يتعهد مجدداً بتسليم السلطة في أسرع وقت

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية” عزم المجلس تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف البرهان، في المقابلة التي ستبث في وقت لاحق اليوم، أن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشيرا إلى أن حكومة كفاءات وطنية هي المخرج للوضع الراهن.
وقال الرهان “إذا اقتضت الضرورة ذهاب المجلس العسكري اليوم ننذهب اليوم”، مضيفا أن “مطلبنا مثل مطلب الشعب وهو نقل السلطة للشعب في أقرب وقت”.
وكان الجيش أعلن، في 11 أبريل، عزل الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية اندلعت في ديسمبر الماضي على خلفية تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
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