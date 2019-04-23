مذكرة لـ(لبرهان) تطالب بتغيير اسم شارع “عبيد ختم” لـ”شارع الكنداكة”

كشف النائب المستقل السابق عبد الجليل عجبين حسب (السوداني) عن قيامه وبعض النواب المستقلين السابقين بالدفع بمذكرة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان تطالب بتغيير اسم شارع (عبيد ختم) الذي يبدأ من “صينية بري” وحتى “المركز الإسلامي” الأفريقي لـ(شارع الكنداكة).

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