عاجل.. تجمع المهنيين يكشف عن محاولة لفض اعتصام القيادة في الخرطوم الان

دعا تجمع المهنيين السودانيين قبل قليل المحتجين للحضور لساحة الاعتصام من أجل منع أي محاولة لفضه. وقال تجمع المهنيين السودانيين “رصدنا تحركات لعربات تتبع الأجهزة الأمنية في ما يبدو محاولة لفض الاعتصام في الخرطوم بالقوة”

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