تفاصيل القبض على ٦ متهمين بالسرقة والاتلاف

كشف صاحب ورشة حدادة تفاصيل تعرض منزله لسرقة من قبل (6) متهمين من بينهم فتاة، وقال صاحب الورشة عند مثولة أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي إبراهيم عز الدين بصفته شاكياً، بأن دوَّن بلاغاً بقسم شرطة الحاج يوسف ضد مجهول.

وأفاد البلاغ في مضمونه بأن شخصاً تمكن من التسلل إلى منزله وسرقة مبالغ مالية وقام بهدم إحدى الغرف بالمنزل، مضيفاً أنه في يوم الحادث كان خارج المنزل وتلقى اتصالاً هاتفياً أن جميع أبواب منزله مفتوحة، وأنه تحرَّك إلى المنزل ووجد الغرفة الخاصة بأطفاله قد تم إتلاف أثاثاتها، بالإضافة إلى فقدان أمواله.

موضحاً أن جملة المبالغ المسروقة بلغت ١٨٠ ألف جنيه، وأشار الشاكي إلى أن مباحث الحاج يوسف كثفت تحرياتها، وتمكنت من القبض على المتهمين بموجب البلاغ (١٧٤/١٨١) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة واستلام المال المسروق، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات المتحري في القضية.