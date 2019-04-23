مَهَام أجْهِزَة الفترة الإنتِقالية (جُزء ثالث، الأخِير)

بقلم: عبد العزيز عثمان سام- 23 أبريل 2019م

تناولتُ فى الجزءِ الأوَّل هَيَاكِل الفترة الإنتقالية، وأوردتُ مهَامِ المجلسِ العسكرى الإنتقالى.

ونواصِلُ فى هذا الجزءِ الثالث والأخير بإيراد مَهَامِ أجهزة الفترة الإنتقالية، كالآتى:

1) مهام واختصاصات مجلس السيادة (موسسة الرئاسة)، وفق الترتيب التالى:

. إصدار المراسيم الدستورية،

. تكوين لجنة فنية لوضع مسودة الدستور الإنتقالى،

. تشكيل الجمعية التشريعية (البرلمان)،

. المُصادقة على الدستور الإنتقالى والتوقيع عليه،

. تشكيل مجلس الوزراء القومى،

. تشكيل حكومات الأقاليم،

. التوقيع على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية،

. تعزيز وحماية وثيقة الحريات وحقوق الإنسان، وحكم القانون، والمبادئ العامة،

. إلغاء القوانين المُقيِّدة للحرِّيَّات فورَاً،

. محاربة ثقافة الإستعلاء والعنصرية وإستِصدَار قوانين لرَدعِها،

. تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة ماثلة إرتكبها نظام "الإنقاذ"،

. إنشاء مفوضيات قومية لمعالجة قضايا اللجوء والنزوح وآثار الحرب، الأرض، محاربة الفساد، الحدود، الإنتخابات والإحصاء السُكَّانِى،

. الإشراف على أجهزةٍ الدولة وتوجيهها،

. إدارة ملف العلاقة مع دولة جنوب السودان،

. تطوير العلاقات الخارجية، ورفع إسم السودان من القوائم السوداء،

. معالجة الديون الخارجية، وإسترداد ثروات السودان المنهوبة والمُهرَّبة،

. الإشراف على ملفات العدالة المحاسبة والمصالحة، وعدم الإفلات من العقاب،

. رتق النسيج الإجتماعى وتعزيز أواصر المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية،

. إعادة بناء الجيش على أُسسٍ وطنية وإعادة إنتشاره ودمْجِه وتسرِيحه،

. إعادة بناء الإدارة الأهلية والحُكم المحلى،

2) مهام وإختصاصات المجلس التشريعى الإنتقالى (البرلمان):

. إصدار الدستور الإنتقالى،

. إصدار القوانين،

. الإشراف على أداءِ أجهزةِ الدولة،

3) مهام وإختصاصات مجلس الوزراء الإنتقالى:

1. إعادة الإستقرار والترتيبات الأمنية الإنتقالية:

أ‌. الوقف الفورى للحرب ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية،

ب‌. ترتيبات أمنية فورية لإعادة الأمن والإستقرار (وزارة الدفاع)

ت‌. ترتيبات أمنية إنتقالية تُمهِّد لعودة النازحين واللاجئين لحين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التى تفضى الى تكوين جيش وطنى جديد.

ج‌. قيام مفوضية قومية للترتيبات الأمنية النهائية لإعادة تكوين قوات نظامية وطنية من القوات القائمة وقوات الحركات المسلحة.

د. ترتيبات إنتقالية شاملة تفضى الى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحيادتيها، إعادة صياغة العقيدة العسكرية للجيش بما يتوافق مع دوره الوطنى بعيداً عن السياسة.

هـ. حل جهاز الأمن والمخابرات وبناء جهاز بديل لحماية أمن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة بالأمن الخارجى وإسناد مهمة الأمن الداخلى للشرطة، (رئيس الوزراء - وزارة الدفاع)

و. حل الدفاع الشعبي وجميع والمليشيات التى أنشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزعِ أسلحِتها، (رئيس الوزراء- وازرة الدفاع- المجلس العسكرى).

2. معالجة القضايا الخاصة بمناطق الحرب فى أطراف السودان فى إطار حل شامل للأزمة السودانية والاعتراف الكامل خصوصيات تلك الاقليم بأبعادِها المختلفة،

3. الإقتصاد والتنمية:

تنفيذ برنامج إقتصادي إسعافي لايقاف الإنهيار الإقتصادى والفساد ومحاربة الفقر وتحقيق التنميه المتوازنه المستدامه، وفق الإجراءات التالية:

. خفض الإنفاق بوقف الحروب والنزاعات المسلحة التى تأكلُ 80% من الميزانة،

. تطوير الخدمات بتوجيه الصرف إلى الصحة والتعليم والمياه والإسكان والرعاية الإجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية،

. تقليص أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، محاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج،

. إتباع سياسات إقتصادية تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين تحقق تنمية مستدامة ومتوازنة،

. إعادة تأهيل مشروع الجزيرة، السكة حديد، النقل النهرى، المواني البحرية، الطيران المدنى، سودانير.. إلخ

. مراجعة عقود بيع الأراضى والتعدين والبترول وبيع شركات القطاع العام،

. إعادة تأهيل المشاريع الزراعية فى النيل الابيض والشرق ودارفور وكردفان،

. إحياء القطاع الزراعي والصناعي والرعويى ورفع الإنتاجية فى قطاعِ التعدين،

. إتباع سياسات مالية ونقدية تضمن إستقرار سعر صرف العملة الوطنية، بخفضِ الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج وتشجيع الصادر، ووَقف التمويل بالعجز،

. العمل على إعفاء ديون السودان الخارجيه بإعادة بناء العلاقات مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية لفتح منافذ التمويل الدولى للإقتصاد السوداني،

. العناية بتصفية آثار الحرب فى الأقاليم المتأثرة بدعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للإستقرار والإستفادة من مشاريع التنمية فى مناطقِهم الأصلية،

. تخصيص برامج للتمييز الايجابي لضحايا الحروب وتدريب وتوظيف الشباب،

. خلق شراكة إقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصلحة الشعبين.

. حصر الشركات والمنظمات الخاصة بحزب المؤتمر الوطنى والإستيلاء عليها وتصفيتها وإستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها فى الخزينة العامة.

. إصلاح النظام المصرفى وإعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادى،

. تنظيم العلاقة بين المزَارِع والمرَاعِى بالآتى :

. تنفيذ خطط إسعافية لإغناءِ المرَاعِى،

. تحديد وترسيم المسارات والمراحيل والتوفيق بين مصالح المزارعين والرعاة،

. تحديد الأراضى الزراعية وتشجيع الإنتاج الرأسى،

. توفير الموارد الكافية للمياه والرعاية الصحية فى مناطق الرعى،

. عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدنى وترسيخ مبادئ التعايش السلمى،

. إنشاء نقاط شرطة لمراقبة ومنع النزاعات والتدخل السريع لفضها .

5. فى مجال التعليم:

التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لإستيفاء شروط الواقع السودانى المُتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً.

بما ان التعليم قد تم تخريبه تماماً فى كلِّ مراحله فى ظل سياسات حكومة نظام الإنقاذ وجعله كسلاح ايديولوجى يهدف الى تغييب الوعى وأصبح عاجزا عن اللِحاق بالتطوُّرِ العلمى فإنَّ عملية إعادة تأهيله و إصلاحه يقتضى الآتى:

. تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة،

. تقويم السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال،

. تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية،

. ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي.

. ترسيخ قيم الحياة المدنية بالآتى :

. احترام العمل.

. احترام حقوق الإنسان.

. احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة.

. نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة.

. احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته

. أكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدره القدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء.

على أن تُتَّبعَ السياسات التعليمية التالية:

1. ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات فى اللغة والمناهج والوسائل،

2. التعليم العام إجبارو ومجانى مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء السودان.

3. إلتزام المعايير الدولية فى التعليم العام.

4. ضمان تمويل التعليم العالى باتباع نظام التسليف الفردى.

5. فى إطار سياسات التمييز الايجابى تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعى للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتاثرة بالحرب (دارفور، جبال النوبة، النيل الازرق، شرق السودان ) لفترة تكفى لردمِ الفجوة التعليمية بين الاقاليم.

6. توسيع قاعدة التعليم الفنى وتكريس ثقافة المِهنية.

7. تجسِير الفجوات الجندرية كمَّاً وكيفاً.

8. إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التى تحقق الاهداف التربوية والقيم السليمة .

9. زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات.

10. وضع إستراتيجية عاجلة لتأهيل مؤسسات التعليم العالى وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من انتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السودانى والإنسانية .

11. تعديل السلم التعليمى بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام .

12. تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلى فى المناطق الريفية .

13. الإهتمام بالمُعلِّم وتمكينه من أداء مهامه من حيث الإختيار والتدريب وتحسين شروط خدمته.

14. إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى،

15. إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطنى.

فى مجال الصحة:

. إعطاء أولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها.

. عادة تأهيل المستشفيات و تطويرها .

. تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة فى تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف والعودة الى نظام التنقلات فى الخدمة العامة .

. إعداد وضبط الاحصاء الصحى والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحى وضابطاً فى التنفيذ .

. مجانية الرعاية الصحية الاولية.

. تقديم الأدوية المُنقِذه للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً

. التوسع فى التأمين الصحى لمصلحة الفقراء والمهمشين .

. توفير الخدمات الأساسية لصحة الأمُومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية.

. الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الأوبئة والأمراض المُزمنة والعناية بصحة البيئة .

. الإهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة .

فى مجال البيئة:

تحقيق أهداف الالفية الثالثة المُتعلقة بالبيئة مع التأكيد على ربطِها بقضايا التنمية

تقنيين وإنفاذ سياسات للإصلاح المُستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ فى الإعتبار مستجدات قضايا المياه وطنياً وإقليمياً ودولياً

. وضع سياسات وعمل تشريعات مُلزمِة لمُكافحَة الجفافِ والتصحُّرِ بالطُرقِ العِلمية.

(إنتهى)