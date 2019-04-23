السيسي يعلن عن اتفاق أفريقي بشأن السودان وموقف المجلس العسكري الانتقالي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن قادة أفارقة اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في القاهرة على ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق إصلاحات ديمقراطية.

وأضاف السيسي، في كلمة له خلال ختام القمة، اليوم الثلاثاء: "تم التوافق على منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات" بمساعدة الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن "كل الدول المشاركة في القمة تقدر تحقيق تطلعات شعب السودان الشقيق".