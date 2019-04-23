وفد من الخارجية الأمريكية بالخرطوم

أعلنت واشنطن عن ترحيب بالانتقال السلمي للسلطة، وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتم استئناف عملية الحوار بين البلدين في أقرب الآجال، واستقبلت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية أمس، السفيرة ماكيلا جيمس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان وشرق أفريقيا، والوفد المرافق لها، ورحبت الوكيل المساعد بالزيارة التي أتت في إطار المشاورات السياسية المستمرة بين البلدين، وقدمت لها تنويراً عن مجمل الأوضاع بالبلاد بعد انحياز القوات المسلحة للثورة، وتشكيل المجلس العسكري، والجهود المستمرة مع الفعاليات السياسية المختلفة لتشكيل حكومة مدنية تنتقل بالبلاد لمرحلة الإعداد للانتخابات العامة.

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