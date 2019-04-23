بالنوافذ!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: المعاناة تُولد النكات أيضا.. ويحكى أن قناة سألت أحدا من ذوي الخيال الواسع، وبارعا في لعب الورق، عن الوضع السياسي الراهن في بلادنا، فرد سريعاً: (المجلس العسكري وزع الورق وداسي الجوكر، تجمع المهنيين ورقه سمح لكن ما بعرف يلعب، الأحزاب كان نزلت ح تعرّج وتكشف ورقها، المؤتمر الوطني راجيها تندكا وتتوزع من جديد.. والشباب قافلين علي أي كرت ينزلو بيهو الشارع تاني).

:: وما يحدث بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير تمرين ديمقراطي افتقدناه طوال الثلاثة عقود الفائتة، ولذلك يبدو كالأزمة وما هي بأزمة، ما لم تكن العقول الشمولية تريدها أن تكون.. فالأزمة التي قد تعيدنا إلى المربع الأول هي أن تختلف أطراف السجال حول (الغايات)، وليس الوسائل. ونعم هناك تحفظ مشروع من قبل الشباب وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير حول بعض أعضاء المجلس العسكري.

:: والتلويح بالتاريخ السياسي لبعض أعضاء المجلس لم يعد مخفيا، والمطالبة بإعفاء الفريق الركن عمر زين العابدين والفريق شرطة الطيب بابكر والفريق أمن جلال الشيخ لم تعد همساً.. وهذه ليست أزمة.. لقد تنحى الفريق أول عوض بن عوف بعد ساعات من قراءة البيان الأول، فاحترمه الشعب. وإن كان في تنحي زين العابدين – أو ثلاثتهم – سلام البلد واستقرار الشعب، فما الذي الذي يمنعهم عن التضحية؟.. فالشباب ضحوا بأرواحهم من أجل التغيير نحو الأفضل، ومناصب هؤلاء الثلاثة وغيرهم ليست أغلى من أرواح الشباب.

:: والمهم.. مع التحفظ على شكل وأداء المجلس العسكري، لا خلاف حتى الآن بين الأطراف حول (الغايات)، والتي أهمها تفكيك دولة الحزب الذي كان حاكما ثم التحول إلى دولة مؤسسات تقف على مسافة واحدة من كل الأديان والأحزاب والثقافات.. رؤية تجمع المهنيين وإعلان قوى الحرية والتغيير لتشكيل الحكومة الانتقالية (رؤية مهنية)، تستلهم التجارب السابقة وتسعى إلى تجاوز سلبياتها.. فالرؤية تتكئ على تشكيل حكومة كفاءات وليس محاصصات.

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:: أما رؤية المجلس العسكري لتشكيل الحكومة المدنية هي أن يقدم كل حزب وحركة قائمة بالمرشحين – لمجلس الوزراء والبرلمان – للفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري.. نعم كل الأحزاب، وكل الحركات، ما عدا المؤتمر الوطني.. ليشكل منها المجلس العسكري مجلس الوزراء والبرلمان.. وبهذا النهج، على سبيل المثال، قد يأتي أحمد بلال وزيراً للداخلية مرة أخرى.

:: وعليه، فتح باب المشاركة في الحكومة الانتقالية بهذا النهج المُريب يعني عودة المؤتمر الوطني بالنوافذ، بعد أن تم طرده بالأبواب.. نعم، فالأحزاب والحركات التي تتوافد حالياً نحو مكتب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري متأبطة قوائم المرشحين، هي ذات الأحزاب التي صنعها المؤتمر الوطني في مراحل التمكين المختلفة، وذلك لترسيخ سياسة (فرّق تسد).. والعدل يقتضي محاسبة سادتها (أولا)، أي قبل تحفيزهم بسلطة أخرى.

:: ثورة الشباب لم تكن ضد المؤتمر الوطني وحده، أو كما يظن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، بل كانت – وماتزال – ضد نظام كان لأحزاب الحوار الوطني فيه نصيب وافر من الفساد والفشل والعجز وغيره من الكوارث التي أهلكت البلاد وأفقرت شعبها.. وليس من المنطق والعدل أن يلتف المجلس العسكري على ثورة الشباب – وحلم التغيير نحو الأفضل – بإعادة إنتاج حكومة الذل والجوع والفقر بواسطة من ساهموا مع المؤتمر الوطني في تلك موبقات.