لم يسرقها احد.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

أحداث الثورة تستدعي الذكريات الثورية التي سبقتها، إذ يكثر هذه الأيام الحديث عن سرقة الثورات بصفةٍ عامةٍ والسودانية بصفةٍ خاصّةٍ، ومن ضمن ذلك القول إنّ ثورة أبريل 1985 قد تمّت سرقتها في وَضح النهار.. ولكن في تقديري أنّ هذا الحديث ليس صحيحاً بالمرة، فالذين يُروِّجون لتلك (الخزعبلة) يقولون إنّ الثورة سُرقت بواسطة الحركة الإسلامية (الجبهة القومية الإسلامية) فيما بعد, وتَمّ ذلك عبر المجلس العسكري الانتقالي الذي ترأسه المشير سوار الذهب.. أمّا موضوع السرقة فقد تمثل في قصر الفترة الانتقالية وفي قانون الانتخابات الذي بمُوجبه أحرزت الجبهة المركز الثالث، إذ تقدّم عليها حزبا الأمة والاتحادي، بينما رسبت في ذات الانتخابات قُوى الانتفاضة، فَكَانت الليبرالية الثالثة التي انتهت بانقلاب الإنقاذ (أذهب إلى القصر رئيساً وأذهب أنا إلى السجن حبيساً).

(2)

دعونا نفحص الكلام أعلاه لنرى مدى صدقيته من خزعبليته.. فالتهمة جاءت للجبهة لأنها اكتسحت دوائر الخريجين، في الوقت الذي قال فيه أحد أقطاب حزب ما إنّ عدد خريجي حزبهم أكثر من عضوية حزب الجبهة، فالذي حدث أنّ الجبهة كانت رافضة لدوائر الخريجين، ووصفها الترابي بأنّها مُنافية لقيم المُساواة بين الناس وتُفرِّق بين الناس على أساس غير سليمٍ، ولكن بقية الأحزاب أصرّت على دوائر الخريجين ثقةً في أنّ الخريجين سيقفون ضد السَّدنة الذين هم أعضاء الجبهة، فأقرّ القانون دوائر الخريجين وتم تفصيله بأن يكون التّسجيل لَهَا قَوميّاً.. أمّا التصويت فَقَد كان ولائياً، بمعنى يُمكن للخريج أن يُسجِّل ويُصوِّت في أيِّ مكان داخل السُّودان وخارجه، وعند الانتخاب يجب أن يُصوِّت لمُرشِّحي الإقليم الذي يختاره دُون أيِّ شهادة تثبت انتماءه، وهنا لعبت الجبهة لعبتها (القردية) فاستخدمت معرفة عُضويتها التقنية، إذ قَامَت بحصر عُضويتها ثُمّ توزيعها على الأقاليم كَافّة بِما يُمكِّنها من اكتساح كل الأقاليم نظام ان الكذب في هذة الحالة حلال وكده

فإذن، القانون لا يَد للجبهة فيه، والقانون لا يد له في فوز الجبهة، فكل الذي حَدَثَ أنّ هناك دَهاءً من الجبهة وغَفلةً من الآخرين والقانون لا يعفي ولا يرحم أهل الغفلة.. أما أن تكون الفترة الانتقالية عاماً واحداً، فكان هذا مَطلب قُوى الانتفاضة خَوْفاً من أن يتمكّن العَسكر من الحكم فتصعب إزالته.

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(3)

ما كان يُمكن للحكومة الانتقالية إلغاء قوانين سبتمبر لأنّه فرض عليها ومن قوى الانتفاضة أن تكون حكومة تصريف أعمال، وفيما بعد فشلت في ذلك حتى الحكومة المُنتخبة.. إذن كل ما في الأمر أنّ قوى الانتفاضة كانت مُحاصرة للحكومة حِصاراً تامّاً وما كان يُمكن لسوار الذهب أن يزيد على السنة يوماً واحداً حتى ولو أراد، ناهيك عن أنّه كان زاهداً ومُنتظراً إنهاء فترة التّكليف على أَحَــرّ من الجَمـر، فكانت الانتخابات و(الفانوس حرق القُطية) و(أكلوا تُوركم وأدُّوا زُولكم)، وعادت الأحزاب التقليدية للحكم فحكمت البلاد وهي تعوزها القوى الحديثة، فكانت النقابات ضدها والصحف ضدها, فكان ما كان في 30 يونيو 1989..!

فإذن، يا جماعة الخير لم تكن هناك سرقة ولا يحزنون، فإن كان هناك خللٌ فهو في مكان آخر، ويجب أن نصوب الجُهُود نحوه ونُعالجه.. ففي حالتنا اليوم هُناك رَغبةٌ أَكيدةٌ في قطع الدائرة الجهنمية التي تتمثل في ليبرالية، ثُمّ انقلاب عسكري، ثُمّ فترة انتقالية، ثُمّ ليبرالية, الكُل يُريد قطع هذه الدائرة لكي تمضي الأمور في خَطٍ مُستقيمٍ.. فاستهدوا بالله وأقعدوا كُلّكم في الواطة وجيبوا المنشار وضعوه على العُقدة بعد بلِّها ليكون الحل في البل..!