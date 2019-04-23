وهرِم هو !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أول محاضرة فلسفية لنا كانت (علمية)..

> كانت عن مجهودات علماء روس لإطالة عمر الإنسان… بإطالة عمر الخلية..

> طيب ما علاقة هذا الكلام بالفلسفة ؟…لا أدري..

> وخلال دراستي العليا في الفلسفة بحثت عن أستاذ هذه المادة فلم أجده..

> بحثت عنه في كل أرجاء جامعة القاهرة… دون جدوى..

> فقد تبخر كما تبخرت دروسه من رؤوسنا… بما أنها لا (تخش الرأس)..

> وربما يكون قد ذهب إلى روسيا لإطالة عمره..

> تبخرت تفاصيل المادة ومحاضراتها… ولكن بقيت الفكرة الغريبة في ذهني..

> وبقي كذلك التساؤل المحير عن علاقتها بالفلسفة..

> والبارحة قرأت عن شيء (فكرني) بهذه (الفكرة) بعد أن كادت تندثر من الذاكرة..

> شيء أتى من روسيا أيضاً… ولا أعلم سبب اهتمام الروس بالأعمار..

> وتحديداً من جامعة موسكو للعلوم الفيزيائية التقنية..

> فقد قال مدير مركز التحاليل بهذه الجامعة العالِم فيديتشيف إن الهرم ليس حتمياً..

> وأضاف : نحن بصدد توفير عقاقير تبطئ (التأهرم)..

> بمعنى أننا يجب ألا نسمع مرة أخرى عبارة (هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية)..

> وليت العلماء الروس اهتموا بأعمار الأنظمة بدلاً من البشر..

> وليسوا بالضرورة أن يكونوا علماء تقنيين… وإنما علماء في مجال السياسة..

> وعوضاً عن العقاقير تكون هنالك وصفات علاجية سياسية..

> فشيخوخة البشر ليست مشكلة… ولكن المشكلة في شيخوخة الأنظمة (المعمرة)..

> فهي قد تكون أحد العوامل الرئيسية في (التأهرم) الإنساني..

> والتونسي صاحب عبارة (هرمنا) ربما بدا أكبر من عمره الحقيقي جراء (هرم) نظامه..

> وكذلك بقية أنظمة دول الربيع العربي التي شبعت هرماً..

> ولكن قادتها لم يشبعوا من شهوات السلطة… والجاه… والمال، ولن..

> وفي مفارقة غريبة هم لا يشيخون أبداً… ما داموا في السلطة..

> وفور خلعهم من كراسي هذه السلطة تهجم عليهم الشيخوخة بسرعة خرافية..

> فحسني مبارك (تكعكع) بمجرد أن صار الرئيس المخلوع..

> وبن علي رقد على سرير الاحتضار ما أن استقر في منفاه الإجباري..

> وعلي صالح كاد أن يفوته قطار الحياة نفسها… لا السياسة..

> وهنا ربما يسأل البعض: ولماذا يشيخ نظراؤهم بالعالم الغربي قبل تركهم السلطة؟!..

> حتى الشباب منهم يشيخون… وأوباما كان قد اشتعل الرأس منه شيباً..

> والإجابة في غاية البساطة وهي : شدة انشغالهم بقضايا شعوبهم إلى درجة (الهم)..

> بينما نظراؤهم (هنا) لا تتعدى همومهم دائرة أنفسهم… وأهليهم..

> أما شعوبهم فما من عزاء لهم سوى العبارة الخالدة (البلاد تمر بمنعطف تاريخي)..

> وهي تعني : تحملوا الجوع… والمرض و…… الكبت..

> أما نحن فتحملنا محاضرات طويلة عن الهرم… في ظل أنظمة هرمِة..

> وهرمنا في انتظار اللحظة التاريخية..

> ولكن ليس بعد الآن، وقد كانت كلمتنا هذه في منتصف نوفمبر من (2017)..

> فها هي لحظتنا قد جاءت بعد طول انتظار مؤلم..

> وها هو شعبنا المسكين يفرح… ويسعد… ويستبشر… ويتطلع إلى غد مشرق..

> وها هو البشير لا يشذ عن قاعدة أشباهه..

> فهو يعاني وعكات صحية – جسدية ونفسية – بمقر إقامته الجديد، سجن كوبر..

> وذلك بعد أن كان – حتى قبل أسابيع خلت – يرقص كحصان صعيدي..

> فقد جاء عليه الدور ليهرم… أخيراً (جداً)..

> في انتظار لحظة تاريخية…

> لن تأتي أبداً !!.