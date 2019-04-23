الامة معتصمة.. بقلم بابكر سلك

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> لا احد ينكر قلقنا جميعا مما يحدث في الساحة السياسية
> فالشباب صابنها
> والاحزاب تختلف حول العديد من النقاط
> تجمع المهنيين يأتلف تارة ويختلف اخري
> وقوي الحرية لاترضي عن الجيش
> والجيش يريد تنصيب نفسه(الفه) يكتب المهرجلين
> والمهرجلون لايقبلون به(كألفه)
> لذا يهرجلون
> ويعوسون الحلو مر علي ارض الاعتصام
> وبعضهم يقرأ الاحداث ويقرر زراعة اشجار الظل لتعينه علي اعتصامه الذي سيطول وياخد مدة
> ايها الناس
> اتفقنا علي رحيل النظام البائد لذا انتصرنا
> وبعد النصر الكبير اختلفنا
> واختلافنا هذا قد يفرغ انتصار ثورتنا من مضمونه
> القصة ماقصة خلاف
> القصة قصة منطق وعقل ووطن يحتاج للاسعاف
> الجدل البيزنطي لا يخدم قضية ولا يلد الا خلافا وفجورا
> وواجبنا هو ان نذوب ذواتنا في ذات الوطن الكبير
> ايها الناس
> نجحت ثورتنا بفضلنا جميعا
> وبعد شهور اربعة حملناها لتتوج علي ساحة الاعتصام الحالية
> دعوة للجيش ليشارك في الثورة بالقرار المتوقع
> نسينا ان الجيش كان موجود واولادنا يقتلون بالرصاص في وضح النهار امام ناظريه دون ان يحرك جيشنا تتيك
> ودون ان يضع العهد البائد في (ضبانة) بندقيته ليخلص من الثوار
> برغم كل ذلك اشركنا الجيش وحركنا في دواخله الركود فتفاعل ولو بعد حين وشارك في الثورة
> نعم انطلقت مشاركة الجيش من قواعده الشابه التي اجبرت قياداته علي اطلاق البيان المباح
> ورغم كل ذلك يجب ان لاننسي دور الجيش(ولو جاء متأخرا)في نجاح ثورتنا
> عليه لايعقل ان نطلب منه ان يقف بعيدا كحرس خارجي غير سامحين له بمجرد ابداء الرأي والمشاركة في بناء الوطن الحديث
> ولكن
> الجيش زاتو زودها حبتين
> جاء مجلسه العسكري يحمل بين طياته رتب تمت للنظام المندحر بصلة اقوي من انتمائها للوطن نفسه
> وفي هذا استخفاف واضح بالثورة
> زي ديل يجب اعفائهم فورا من التمثيل بالمجلس العسكري
> ويمعن المجلس العسكري في استفزاز الثورة والثوار والشهداء بجلوسه الي من خرج الشارع ضدهم
> ومشاورتهم
> كيف بالله يختار لنا الطريق من خرجنا ضده يا جيشنا؟؟؟
> وان كان الامل معقود عليهم لماذا خرجنا عليهم متحدين مقولة الخروج علي الحاكم حرام؟
> ايها الناس
> المجلس العسكري يعلم تماما ان واجبه الاول هو كنس آثار النظام
> وهاهي نقابات النظام تجلس القرفصاء علي قارعة شارع الثورة والحرية برغم انف الثوار
> والمجلس العسكري ولا علي بالو
> وهاهي الاحزاب تحترب لاجل تكوين الحكومة الانتقالية
> وكلنا في هوي الاختلاف سوا
> عليه
> الحل في بل رؤسنا الناشفه دي شوية لاجل الوطن
> يقوم المجلس العسكري بالمطلوب منه ويستبعد اسباب التعنت من عضويته ويبعد عن الشطط ويباعد بينه وبين الذين شاركوا في مسيرة النظام المندحر
> ويقوم الثوار بقبول عضوية المجلس العسكري في ادارة الشأن الوطني دون اقصاء بالكامل لهم وتنصيبهم حراس فقط
> ويقوم الذين شاركوا في المسيرة المندحرة بالابتعاد عن هذه المرحلة الانتقالية ويقعدوا فراجة زي ماقعدنا فراجة تلتين سنة
> علي الاقل يخجلوا شوية وينظموا صفوفهم لتجهيز وجه جديد مناسب يطلون به علينا بعد الفترة الانتقالية
> وتقوم الاحزاب جميعا بالاقتناع بان الحكومة المدنية المرتقبة لامجال فيها للشخصيات الحزبية
> فالامر امر كفاءات تتعلق بالتخصص والتأهيل لا تنتمي للحزب الفلاني او العلاني
> ويجب ان نقتنع جميعا بان اهم مراحل السودان الحديث هي هذه المرحلة
> وان نقتنع بان الضبع لايوق جدا
> يهرب من الساحة
> ولكنه لايبتعد
> فان انشغلت الاسد بالاختلاف حول فريستها
> تنقض عليها الضباع وتستمتع وقتها الضباع(بقرمشة) الفريسه اثناء معاناة الاسد من جراح الخلاف
> فيا اسودنا
> اعقلوها وتعقلوا
> حتي لاتهتف الضباع
> سقطت ماسقطت ماكلنها
> ايها الناس
> ان تنصروا الله ينصركم
> اها
> نجي للشمارات
> يامجلسنا العسكري الفنجري
> قلت لي علي منو والطيب شنو؟
> طيب ماتقعدوا مع عمر وود عثمان والحس كوعك
> وخلوهم يختاروا لينا مصيرنا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال المرفعين بعرف كوراك اخوهو وابو القدح بعرف مكان بعضي اخوهو والكاكي بحن
والي لقاء
سلك
كانت هذه تفاصيل خبر الامة معتصمة.. بقلم بابكر سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.