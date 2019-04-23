الامة معتصمة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لا احد ينكر قلقنا جميعا مما يحدث في الساحة السياسية

> فالشباب صابنها

> والاحزاب تختلف حول العديد من النقاط

> تجمع المهنيين يأتلف تارة ويختلف اخري

> وقوي الحرية لاترضي عن الجيش

> والجيش يريد تنصيب نفسه(الفه) يكتب المهرجلين

> والمهرجلون لايقبلون به(كألفه)

> لذا يهرجلون

> ويعوسون الحلو مر علي ارض الاعتصام

> وبعضهم يقرأ الاحداث ويقرر زراعة اشجار الظل لتعينه علي اعتصامه الذي سيطول وياخد مدة

> ايها الناس

> اتفقنا علي رحيل النظام البائد لذا انتصرنا

> وبعد النصر الكبير اختلفنا

> واختلافنا هذا قد يفرغ انتصار ثورتنا من مضمونه

> القصة ماقصة خلاف

> القصة قصة منطق وعقل ووطن يحتاج للاسعاف

> الجدل البيزنطي لا يخدم قضية ولا يلد الا خلافا وفجورا

> وواجبنا هو ان نذوب ذواتنا في ذات الوطن الكبير

> ايها الناس

> نجحت ثورتنا بفضلنا جميعا

> وبعد شهور اربعة حملناها لتتوج علي ساحة الاعتصام الحالية

> دعوة للجيش ليشارك في الثورة بالقرار المتوقع

> نسينا ان الجيش كان موجود واولادنا يقتلون بالرصاص في وضح النهار امام ناظريه دون ان يحرك جيشنا تتيك

> ودون ان يضع العهد البائد في (ضبانة) بندقيته ليخلص من الثوار

> برغم كل ذلك اشركنا الجيش وحركنا في دواخله الركود فتفاعل ولو بعد حين وشارك في الثورة

> نعم انطلقت مشاركة الجيش من قواعده الشابه التي اجبرت قياداته علي اطلاق البيان المباح

> ورغم كل ذلك يجب ان لاننسي دور الجيش(ولو جاء متأخرا)في نجاح ثورتنا

> عليه لايعقل ان نطلب منه ان يقف بعيدا كحرس خارجي غير سامحين له بمجرد ابداء الرأي والمشاركة في بناء الوطن الحديث

> ولكن

> الجيش زاتو زودها حبتين

> جاء مجلسه العسكري يحمل بين طياته رتب تمت للنظام المندحر بصلة اقوي من انتمائها للوطن نفسه

> وفي هذا استخفاف واضح بالثورة

> زي ديل يجب اعفائهم فورا من التمثيل بالمجلس العسكري

> ويمعن المجلس العسكري في استفزاز الثورة والثوار والشهداء بجلوسه الي من خرج الشارع ضدهم

> ومشاورتهم

> كيف بالله يختار لنا الطريق من خرجنا ضده يا جيشنا؟؟؟

> وان كان الامل معقود عليهم لماذا خرجنا عليهم متحدين مقولة الخروج علي الحاكم حرام؟

> ايها الناس

> المجلس العسكري يعلم تماما ان واجبه الاول هو كنس آثار النظام

> وهاهي نقابات النظام تجلس القرفصاء علي قارعة شارع الثورة والحرية برغم انف الثوار

> والمجلس العسكري ولا علي بالو

> وهاهي الاحزاب تحترب لاجل تكوين الحكومة الانتقالية

> وكلنا في هوي الاختلاف سوا

> عليه

> الحل في بل رؤسنا الناشفه دي شوية لاجل الوطن

> يقوم المجلس العسكري بالمطلوب منه ويستبعد اسباب التعنت من عضويته ويبعد عن الشطط ويباعد بينه وبين الذين شاركوا في مسيرة النظام المندحر

> ويقوم الثوار بقبول عضوية المجلس العسكري في ادارة الشأن الوطني دون اقصاء بالكامل لهم وتنصيبهم حراس فقط

> ويقوم الذين شاركوا في المسيرة المندحرة بالابتعاد عن هذه المرحلة الانتقالية ويقعدوا فراجة زي ماقعدنا فراجة تلتين سنة

> علي الاقل يخجلوا شوية وينظموا صفوفهم لتجهيز وجه جديد مناسب يطلون به علينا بعد الفترة الانتقالية

> وتقوم الاحزاب جميعا بالاقتناع بان الحكومة المدنية المرتقبة لامجال فيها للشخصيات الحزبية

> فالامر امر كفاءات تتعلق بالتخصص والتأهيل لا تنتمي للحزب الفلاني او العلاني

> ويجب ان نقتنع جميعا بان اهم مراحل السودان الحديث هي هذه المرحلة

> وان نقتنع بان الضبع لايوق جدا

> يهرب من الساحة

> ولكنه لايبتعد

> فان انشغلت الاسد بالاختلاف حول فريستها

> تنقض عليها الضباع وتستمتع وقتها الضباع(بقرمشة) الفريسه اثناء معاناة الاسد من جراح الخلاف

> فيا اسودنا

> اعقلوها وتعقلوا

> حتي لاتهتف الضباع

> سقطت ماسقطت ماكلنها

> ايها الناس

> ان تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي للشمارات

> يامجلسنا العسكري الفنجري

> قلت لي علي منو والطيب شنو؟

> طيب ماتقعدوا مع عمر وود عثمان والحس كوعك

> وخلوهم يختاروا لينا مصيرنا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال المرفعين بعرف كوراك اخوهو وابو القدح بعرف مكان بعضي اخوهو والكاكي بحن

والي لقاء

سلك