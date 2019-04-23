(مشهد مكرر) في مسرحيات مختلفة.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> عندما تراجعت أسهم الرئيس المخلوع عمر البشير وتدهور الاقتصاد، أعلن النظام السابق بقيادة رأسه حرباً على (القطط السمان) ، وبدأ النظام البائد يظهر بصورة الباحث عن (الإصلاح) ، بعد أن تغزل إعلام النظام السابق في حرب النظام على الفساد وقططه واعتبروا ذلك منه قمة الشفافية والنقاء والطهر.

> حكومة معتز موسى والتي شكلت بعد الوضع الاقتصادي المنهار كانت حكومة الحرب على (القطط السمان) ، بعد أن أوهم الشعب أنها أتت من أجل ذلك وألا محسوبية ولا عاصم من المحاسبة والقانون.

> بدأ النظام وقتها حرباً شعواء على الفساد، وتسبب ذلك في إلقاء بعض رموز النظام السابق خلف القضبان، (كجزء من حبكة المسرحية)، وكان الإعلام الرسمي ينشر تلك الأخبار التى كانت تدور حول حرب الرئيس ونظامه على من أسماهم (القطط السمان).

> ورغم ما كشفته تلك التحركات عن فساد الكثيرين ، إلا أنها لم تخرج من (المساومات) والتصفيات الشخصية، فقد كانت حروبهم على الفساد نفسها (فساداً).

> لم تُنجز المحاكمات بشكل عادل، وكانت هناك الكثير من التجاوزات غير القانونية في الإجراءات وفي المحاكمات (الشكلية) التي تمت لبعض رموز النظام الذين أطلقوا عليهم (القطط السمان).

> كما تجاوزت الحرب على (القطط السمان)، القطط الأسمن والأكثر خطورة وفساداً وقرباً من قيادات الصف الأول للنظام.

> الأمر في حقيقة أصله لم يكن أكثر من (فاصل) في مسرحيات مختلفة ظل يقدمها لنا النظام السابق من وقت لآخر.

> دخل وقتها للسجن عبدالغفار الشريف (الكبش الأول) والذي أُشيع عن ضبط (120) مليون دولار في بيته ثم نفى جهاز الأمن والمخابرات ذلك الخبر الذي روّج له الجهاز بنفسه، بنفس ما أُشيع الآن عن ضبط (20) مليون دولار في منزل الرئيس المخلوع.

> ومثلما كان يعلن معتز موسى عن نزول الدولار – ينزل الدولار الآن.

(2)

> بعد (مسرحية) الحرب على (القطط السمان) تم تشكيل حكومة الأزمة الاقتصادية والتي كان رئيس مجلس الوزراء فيها محمد طاهر ايلا، بعد أن كان معتز موسى رئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في الحكومة التي سبقتها.

> محمد طاهر ايلا جاء بأسلوب جديد لمسرحيات النظام، وأعلن عن حربه للفساد بشكل مختلف، إذ كان محمد طاهر ايلا الذي لم تكمل حكومته 45 يوماً يعفي في كل يوم وكيل وزارة أو مدير مؤسسة حكومية، وكان إعلام النظام يحتفي بذلك ويسعد ويتحدث عن (النهضة) التي أحدثها ايلا، والحرب التي شنها على قيادات ظلت تحتفظ بكامل الصلاحيات وتحوز على كل المميزات من جراء مناصب تشغلها في مؤسسات لم تكن إلا أوكاراً للفساد والخراب والسوء.

> تلك المسرحيات سواء أكانت مسرحية (القطط السمان) أومسرحية (الإعفاءات) التي كانت في فترة محمد طاهر ايلا كانت تحظى بالمتابعة وتمتلك الإثارة لتشغل الشعب بعض الوقت ولترد له شيئاً من الثقة التي فقدها في النظام.

(3)

> بعد سقوط النظام مرتين وليس مرة واحدة، كان لنا أن نشهد نفس (الفصل) الذي ظللنا نشاهده في المسرحيات السابقة، وهو الحرب على الفساد، ليدخل سجن كوبر الرئيس السابق ونوابه ورئيس المجلس الوطني والكثير من رموز النظام البائد ومن قيادات الصف الأول.

> الأخبار التي تنشر عن فساد تلك الأسماء فيها الكثير من الإثارة والتشويق لينصرف الناس نحوها وينسوا ما هو أهم من ذلك وما يجب أن يكون في تلك المرحلة.

> الثابت أن كل تلك الحروب التي كانت على (الفساد) لم يصدقها أحد، حتى بعد الأخبار التي تنشر على الحالة النفسية المتدهورة للرئيس السابق والحالة الصحية المتراجعة لعلي عثمان محمد طه وعبدالرحيم محمد حسين.

> مع كل هذا الفساد إلى وقتنا هذا لم تكتمل محاكمة مسؤول واحد من النظام السابق ولم تحدث محاسبة أو معاقبة، وإن احتجزوا خلف القضبان.

> أخشى أن يخرج رموز النظام السابق من السجون بعد انتهاء المسرحية (أبطالاً) … لنبدأ المسرحية الجديدة بنفس الوجوه التي ظلت تلعب دور البطولة على مدى (30) عاماً.

(4)

> جزء من المسرحية (مفقود)!!.