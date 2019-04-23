الجكومي وزيراً.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ممثل السودان (الوحيد) في المنافسات الخارجيه يواجه اليوم النجم الساحلي .

@ الفريق التونسي الذي اقصى مريخ السودان وهلال السعوديه من المنافسه العربيه يريد ان يلحق الهلال بضحاياه .

@ ان نجح الساحلي في مبتغاه يكون قد حقق انجازاً غير مسبوق وهو اقصاء قمة السودان من بطولتي العرب والكونفدراليه وكذلك هلالا السودان والسعوديه خلال اسبوعين لا غير .



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