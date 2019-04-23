الفرصة الاخيرة لممثل السودان الوحيد.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ هلال الملايين في مواجهة مصيرية اليوم امام التونسيين

▪︎ فرص الهلال في مواجهته المنتظرة امام اللتوال

▪︎ التصريحات المستفزة للمصريين والتوانسة اكبر دافع وتحدي للهلال

▪︎ الكوكي وكيفية التعامل مع المباراة الحاسمة في السويس

▪︎ عامل اللياقة والأعداد البدني كلمة السر في مواجهة الهلال واللتوال

▪︎ الدروس المستفادة للهلال من مواجهة اللتوال مع الزعيم السعودي

▪︎ جماهير الازرق تنتظر الأخبار السارة من الشمال لتحتفل في جنوب الوادي

▪︎ مدرب النجم اكثر عقلانية امام لاعبيه ويقول لم نتاهل بعد ويفقد بن عمر ،،،،،

▪︎ الحديث عن أزمة جديدة بسبب مواجهة الهلال وهلال كادقلي لا أساس له من الصحة ،،

▪︎ تاجيل المباراة حديث سابق لأوانه والكل يتمنى تاهل الهلال ،،،

▪︎ صدامات نارية في تحدي الممتاز لتفادي الهبوط وفرق عريقة امام المحك،،،

▪︎ مكاسب كبرى لوفد السودان ولقاءات مع الاتحاد الاماراتي وتجديد لمواجهة القمة في ابوظبي ،،

▪︎ الحظ يعاند جوارديولا مع ابطال اوربا منذ الرحيل من برشلونة ،،،،،

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▪︎ يتاهب الهلال لمواجهته المرتقبة اليوم الثلاثاء في مواجهة النجم الساحلي التونسي ، وهي المباراة الحاسمة إيابا وتحسب في ارض الهلال بعد خسارته في سوسة بهدفين ،،

بعد شد وجذب وبعد الأحداث الاخيرة وما ادراك. ما قرارات الكاف بخصوص الإضاءة وتحويل المباراة عصرا ، الا وتفجر الوضع كرة اخرى وتقرر نقل المباراة للقاهرة ومنها للسويس لتكون أمرا واقعا برغم هدوء الأحوال والكثير من التطمينات من اتحاد الكرة والجهات الأمنية والشرطية وغيره ،،

▪︎ الان كتب للهلال مجبرا ان يلعب بعيدا عن ارضه وجماهيره

وفي النهاية المستفيد من كل هذا النجم الساحلي ، ولكن الوضع بالنسبة للهلال بمثابة تحدي اكبر ،،وما زاد الامر اشتعالا ايضا التصريحات المستفزة للمصريين والتوانسة على حد سواء بان مواجهة الزمالك والنجم في الثامن والعشرين من هذا الشهر في دور نصف النهائي محسومة ،،ولا اثر او خبر لترشيح الهلال لا من بعيد او قريب

وطبعا الفوز في اللقاء الاول بثلاثية هو الذي دفعهم لهذا برغم ان الفوز لم يكن من أيدي او أقدام النجم وانما بسبب التحكيم المغربي المحتار بعناية من قبل التوانسة في الكاف والذين يدينون بالولاء للنجم وغيره من فرق في شمال القارة ، وما التمسك بتحويل المباراة ببعيد عن الأذهان ،،

▪︎ وكذلك فوز النجم الساحلي بأبطال العربي يعطي الفريق دفعة كبيرة وهذا من حقهم ولكن لو رجعنا للمباراة نجد ان النجم محظوظ لا اكثر ولا اقل استحواذ اقل ومن هجمتين هدفين في وقت ظل فيه الهلال السعودي في حالة ضغط وهجمات متوالية مثل المطر ومن كل الجبهات لم تسفر في النهاية سوى عن هدف وحيد ،،

الان الكوكي استفاد من درس هذه المباراة والمطالب فيها اللعب بتوازن

نقول بتوازن لان هجمة واحدة خطرة من النجم قد تطيح بالهلال

وفي الهجوم لا نريد تسرعا بل إتقان وتركيز في ختام الهجمات واعتقد ان الكوكي درس الامر كثيراً ووقف على كل كبيرة وصغيرة مع لاعبيه

▪︎ اعتقد ان الهلال شاهد وتابع النجم بما فيه الكفاية وانه مطلوب منه استغلال ضعف الفريق في الهجمات ، والتركيز على تفتيت الدفاع وخلق الفرص والتصويب في المرمى من كل الجبهات ،،

نعم توج النجم ولم يكن تتويجا سهلا بل صعبا وكادت البطولة ان تذهب للهلال لو الهدف القاتل ،،

ومن هنا لابد من الحذر من الدقائق القاتلة

اعتقد ان واحد من ابرز أسباب تفوق النجم وتتويجه عربيا ان الفريق واجه الهلال المنهك من المباريات والضغط الكبير على مستوى اسيا والدوري السعودي والكأس ،،،

الان الهلال وجد من الراحة الكثير وان الأوان للتفوق على النجم لياقيا وبدنيا ،،،

والكثيرون الان يتحدثون عن ضعف فرصة الهلال للتأهل على أساس انه مطلوب منه الفوز بهدفين نظيفين مقارنة بفرص النجم الساحلي العديدة والتى تمتد حتى للخسارة بهدف ليتأهل ،،،

▪︎ نقول الهلال الذي وصل لشباك اللتوال في تونس يمكن ان يصل مجددا واكثر من مرة وقد فعلها الهلال عبر تاريخه ، بل اكثر من هدفين بالثلاثة وامام فرق خطيرة الاهلي القاهري ونساروا النيجيري وامام مازيمبي في عقر داره بهدفين نظيفين برغم عدم تاهل الهلال يومها ، ذلك الفوز التاريخي للهلال والذي لم يحققه اي فريق بعد الهلال لعب في الكونغو مع مازيمبي ،،

الهلال بهذا الاسم والمستوى والفهم وثقافة الانتصارات والثأر هل يعجزه ذلك امام النجم الساحلي التونسي ،،

▪︎ نعم قبل المباراة الاولى كانت فرص فوز الفريقين متساوية ولكن التحكيم المغربي أقر على ذلك ولا يختلف عليه شخصان ،والن بعد فوز النجم ذهابا وتحويل المباراة للسويس وتتويج النجم بأبطال العرب قلت فرص الهلال للتأهل ، ولكنها في ضوء المعطيات التى ذكرناها تظل متوفرة وان فوز النجم على الزعيم السعودي ليست بمقياس ، وكذلك فوز النجم بالتحكيم المغربي امام السويس فسيفقد الهلال من خلالها جمهوره ولكن النجم لن يكون في وضع افضل،،وتكفي هنا تصريحات الكوكي المتقائلة بان مصر افضل لهم ،،،

والحق يقال ان مدرب النجم الساحلي روميرو ويتحدث دائماً مع لاعبيه وهذه المواجهة بانهم لم يتأهلوا بعد ويريدهم ترك نتيجة سوسة خلفهم وكذلك لقب الابطال والتركيز على هذه المباراة ،،

▪︎ الكوكي مطالب بالتعامل مع هذه المباراة بكل جزئياتها

تحذير لاعبيه من التهاون او التساهل وكذلك تحاشي الأخطاء والكروت

السيطرة على منطقة الوسط ومراقبة مفاتيح النجم وهي معروفة وظاهرة خاصة الحناشي والشيخاوي ،،والجمل اذا شارك ،في غياب بن عمر المصاب في النهائي العربي وسيعود بعد الإيقاف جواد بلشريدة ، والجزائري يحسب له الف حساب بعد معنويات هدفه في الهلال السعودي ،،،

والتركيز على استثمار الفرص ووضع العناصر الفاعلة هجوميا والاهم عنصر اللياقة والناحية البدنية وقوة التحمل فهي كلمة السر للهلال في هذه المباراة ،،

▪︎ كل التوفيق لهلال الملايين وأسعاد جماهير التى تترقب وتنتظر الأخبار السارة من شمال الوادي الى جنوبه ،،

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لحن الختام

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▪︎ الان ترقب واهتمام كبير بالهلال ومباراته اليوم في الكونفدرالية

المباراة اكتسبت أهمية من كونه اولا ان الهلال وحتى اللحظة هو الممثل الوحيد للكرة السودانية في المحفل الخارجي بعد تساقط الجميع ،،

الامر الثاني ان خصم الهلال فريق كبير ومصنف فرض نفسه بعد فوزه الأخير بأبطال العرب وفوزه على الزعيم السعودي فريق الهلال ،،،

نتمنى ان يستثمر الهلال كل الظروف وهذا الزخم الكروي والإعلامي الكبير ويصل لمبتغاه ،،

▪︎ تحدث العديد من الوسائط والقروبات عن أزمة كروية وتهديد من قبل الاتحاد للهلال في حال عدم أدائه لمباراته امام هلال كادقلي ،،

سالت أحد أعضاء الاتحاد المؤثرين فقال ان التصريحات لا أساس لها من الصحة بدليل انها مبهمة وغير منسوبة لأحد ثم ان الحديث سابق لأوانه

اولا اذا تاهل الهلال فهذا ما يفرح ومن الطبيعي ان يبقى الهلال في مصر وتؤجل المباراة من جديد ، وما الذي يمنع ذلك اذا كانت قد اجلت اكثر من مرة

الامر الثاني لا قدر الله في حال خسارة الهلال فانه لا يمنع ما يؤدي مباراته في مواعيدها ،،

ويقول دائماً علينا عدم استباق الأحداث وكله سابق لأوانه ،،

واضح ان الهدف الالهاء وإثارة البلبلة والفريق مقبل على مباراة مهمة ،،

نتمنى ان يركز الهلال على مباراته ويترك البعض أسلوب المؤامرة ،،

▪︎ من خلال تواجده بالإمارات من خلال عمومية الاتحاد العربي ونهائي ابطال العرب على كاس زايد فان وفد السودان تحرك في كل الاتجاهات وعقد اجتماعات عدة حتى مع لجان العربي وخرج بمكاسب عدة تابعناها اول بأول من خلال تواجدنا في موقع الحدث هبر تغطية خاصة بالقلم والصورة سواء عبر الصحيفة او المرقع الالتكتروني او الصفحات الاجتماعية والتى نالت إشادة القراء ونتمنى ان نكون في الموعد تماماً جود البروف في قلب الحدث كان له تاثيره ودوره الكبير في تقدير مرقع وحجم السودان

وكذلك كان لحركة البروف جلال ونائب الرئيس للمال نصرالدين حميدتي دوره الكبير في عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية واستلام دعم رئيس الاتحاد العربي المستشار تركي ال الشيخ على وجه السرعة ،،

وكذلك تم مع مجلس ابوظبي واتحاد الكرة تفعيل التعاون الأخير والتأمين مجددا على لقاء بين الهلال والمريخ ،،،

ومعروف ان الهلال كان قد فاز بالمباراة السابقة والتى حققت نجاحات ونتائج معنوية ومادية للجميع وحتى اتحاد الكرة ،،

▪︎ من خلال تواجدي بأبوظبي التقيت رئيس الاتحاد العربي للصافة الرياضية الاستاذ محمد جميل عبدالقادر والذي وجه لي الدعوة لحضور الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي بحكم انني عضو فيه ،،

وقد اعتذرت له لان هذه الدورة أساسا لم تكن فاعلة وقلت فيها البرامج والدورات عكس ما كان في السابق وعزى ذلك للأحداث في الساحة العربية والخليجية،،

واعتذرت له خاصة وان هناك مرشح جديد من قبل جمعيتنا لمجلس الادارة نتمنى له التوفيق والنجاح الزميل ياسر عائس. الذي كان الأكثر حضورا ولسان حال الجمعية في الفترة السابقة رغم غياب النشاط الرسمي ويكتب له جهده المقدر مع الزملاء ميرغني يونس وعبده فزع وآخرين قلة ،،،،

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح وان يكون السودان متواجدا باستمرار في هذا المحفل العربي الكبير ،،

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الحالة

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▪︎ تتأهب فرق الممتاز للجولات الحاسمة على مستوى النخبة والتحدي لتفادي الهبوط

الفرق كثفت من أعدادها ومعسكراتها والكل يريد البقاء في الممتاز

فرق ومواجهات قوية لمجموعات التحدى خاصة وان هناك فرق عريقة وكبيرة

الرز مواجهات الاسبوع الاول لقاء الامل وحي العرب ،،وهناك فرق وبعد تجربة مثيرة لا تود المغادرة مثل اهلي مروي وودهاشم سنار والتى تحتاج لمجهود كبير وكذلك الرابطة كوستي واهلي الخرطوم بعد العراقة والريادة ظل باستمرار في مرقف لا يحسد عليه. أصابت الاهلى حمى القمة في استبدال المدربين بكثرة مما اثر على الفريق ،،

وكذلك الموردة العائد بعد وقع مع مجموعة التحدى رغ متساوية مع هلال الابيض في النقاط وتفوقه في المباريات المباشرة فوزه رايح جاي سيكون في مرقف صعب من الاستمرار في الممتاز وهو الرائد واحد ازرع مثلث القمة ، ايام كان للموردة سنة ورنة والموردة بتلعب ،!! نتمنى ان يعود ذلك العهد الجميل ،،

▪︎ منذ رحيله من برشلونة كمدرب وتعاقده مع بايرن ميونخ ثم مانشيستر سيتي وبرغم تحقيقه للبطولة المحلية وسيطرته على اللقب الا ان جوارديولا فشل في الظفر بأبطال اوربا وهو هدف هذه الفرق التى تعاقدت معه ،،

اعتقد ان جوارديولا في كل مرة يؤكد انه غير محظوظ ، فأما يقع في طريق الفرق الكبيرة او ان الحظ لا يحالفه امام حتى المغمورة مثل موناكو وتوتنهام مؤخراً

اي حظ هذا وفي مباراة مهمة يهدر هداف الفريق اغويرو ركلة جزاء

واي حظ هذا والهجوم يسجل رباعية على ملعبه ولكن الدفاع يطلع صفايات ويستقبل ثلاثة اهداف ،،،

بسبب هذا الحظ وهذا الوضع حتى في القرعة فان واحد من توتنهام واياكس سيكون طرفا في النهائي في مواجهة الفائز من برشلونة وليفربول ،،

هل يسير جوارديولا على خطى وحظ مورينو وانشيليوتي وغيرهم من المدربين الذين حققوا لقب الابطال اكثر من مرة ثم حنى لهم ظهرة في السنوات الاخيرة ومع عدة فرق ،،،،،،،،