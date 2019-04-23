القبض على شاب اغتصب طبيبة بموقف جاكسون….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت شرطة ولاية الخرطوم في توقيف المتهم في جريمة إغتصاب طبيبة موقف جاكسون التي وردت عبر الصحف والقبض على المتهم الثاني في وقت وجيز .. وقال العقيد معتصم سليمان رئيس قسم الخرطوم شمال في تصريح (لإعلام شرطة ولاية الخرطوم) انه عقب ورود البلاغ للقسم تم تشكيل تيم من المباحث وبالرصد والمتابعة تم القبض على المتهم الأول والقبض على المتهم الثاني الذي تم إستدراجه بواسطة الموبايل والارشاد وأشار العقيد معتصم الى تسجيل المتهم إعترافاً بأرتكابه للجريمة مضيفاً ان احد المتهمين من اصحاب السوابق وكان خرج منذ اسبوعين من السجن بعد تمضية عقوبة لمدة خمس سنوات بعد إدانته في جريمة إغتصاب سابقة وأكد رئيس قسم الشمالي الخرطوم إسترداد كافة المسروقات وفتح بلاغ جنائي في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمها للعدالة .

العميد شرطة علي محمد عثمان مدير شرطة محلية الخرطوم أكد إستمرار الحملات المنعية والكشفية وضبط المجرمين تحقيقاً لامن وطمأنينة المواطن مبيناً ان البلاغ يعد احد البلاغات التي تهدد الامن والطمأنينة العامة.

مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة حقوقي إبراهيم عثمان عبد الرحيم أكد عدم التهاون في حفظ أمن وسلامة المواطنين وتعقب آثار المجرمين وتجفيف منابع الجريمة والمحافظة على نعمة الأمن.