لماذا لا يحكم “سوداكال” المريخ؟!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[لا اعتقد ان هنالك ما يمنع “ادم سوداكال” من ممارسة حقه في الجلوس علي كرسي رئاسة نادي المريخ بعد ان زوال الاسباب التي حرمته من حق كفله له القانون!

[اتبع “سوداكال” كافة الخطوات التي تقوده لحكم المريخ وقد فاز بالتذكية نتيجة عدم ترشح اي منافس له لكن السلطة (السياسية) انذاك عملت علي حرمانه من حق كفله له القانون بتدخل سافر من “اليسع صديق” الذي عيّن لجنة تسيير رغم معرفته بعدم صحة موقفه لكنها (السلطة) التي كانت تحوّل (الابيض) الي اسود دون خشية من احد!

[من المعلوم ان “سوداكال” كان قد حصل علي حكم بشطب الطعن المتعلق بشهادة الخبرة ولولا تراجع “اليسع” عن قراره بحل المجلس قبل ان يكرر السيناريو بتعيين “ود الشيخ” لحصل “سوداكال” علي حقه في ادارة النادي.

[الان انهد المعبد علي رؤوس من كانوا يستغلون (السلطة) في صرف صطوك الغفران فلماذا لا يحصل “سوداكال” علي حقه في ادارة نادي المريخ باعتباره جاء عبر اصوات الناخبين لا بقرارات التعيين؟!

[لماذا لا يتحرك محامي “سوداكال” ويخاطب المحكمة لتنفذ قرارها عقب شطب الطعن المتعلق بشهادة الخبرة؟!

[عودة “سوداكال” مهمة جدا بالنسبة للمريخ في هذا التوقيت سيما وان مستحقات البطولة العربية سيتم توزيعها لسداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني ولن يكون بمقدور المجلس الحالي توفير اي اموال في ظل الوضع السياسي الراهن.

[لو كنت في مكان مجلس المريخ لما ترددت في مخاطبة المحكمة لاستعجالها البت في قضية رئيس النادي المبعد غن طريق “اليسع”.

[ساندوا رئيس النادي المنتخب ليقوم بمهامه من اجل انقاذ النادي من ظروف نخشي ان تفقده افضل لاعبيه.

[من يقفون خلف عودة “سوداكال” لرئاسة النادي بسبب وجوده بالسجن عليهم ان يعلموا ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته وان “سوداكال” لم يدان في اي قضية حتي الان.

[من يرفضون جلوس الرجل علي كرسي رئاسة المريخ عليهم ان يتقدموا الصفوف لرئاسة الاحمر والصرف علي فريق الكرة بدلا من (التنظير)!

[“سوداكال” هو المريخي الوحيد الذي تقدم الصفوف مترشحا لرئاسة النادي في الوقت الذي تواري فيه (الاثرياء) عن الانظار.

[نكرر لماذا لا يحكم “سوداكال” المريخ؟!