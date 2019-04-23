وحسب متابعات محرر اخبار الخليج 365 365 منذ الإطاحة ب بن عوف: "تعليقات مفادها لن نغادر قبل أن يسلم رئيس المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية" .
وأطاح الجيش الجيش السوداني في 11 أبريل الجاري بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 3 عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأشهر والاطاحة ببن عوف خليفة البشير، ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد بن عوف حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات تدفق الآلاف من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان .
كانت هذه تفاصيل خبر توافد الالاف من الريف الشمالي وعطبرة بالقطار الي مقر الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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