توافد الالاف من الريف الشمالي وعطبرة بالقطار الي مقر الاعتصام

توافد الآلاف من المتظاهرين السودانيين اليوم الثلاثاء من مدينة عطبرة والريف الشمالي مستقلين الحافلات والقطار ، الي مقر القيادة العامة للجيش السوداني لمطالبة المجلس العسكري

لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية .



وحسب متابعات محرر اخبار الخليج 365 365 منذ الإطاحة ب بن عوف: "تعليقات مفادها لن نغادر قبل أن يسلم رئيس المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية" .

وأطاح الجيش الجيش السوداني في 11 أبريل الجاري بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان على مدى 3 عقود بعد حركة احتجاجية استمرت لأشهر والاطاحة ببن عوف خليفة البشير، ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد بن عوف حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وبعد مرور 4 أشهر على انطلاق التظاهرات تدفق الآلاف من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان .