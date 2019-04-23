إعفاء عدد من السفراء أبرزهم "سناء حمد" و"الفقيه"

أصدر المجلس العسكري الانتقالي، يوم الإثنين، قرارات ومراسيم دستورية تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء السفراء عبدالباقي حمدان بزيمبابوي، والصادق الفقيه بأديس، وعبدالعظيم الشيخ بأسوان، وسناء حمد ببانكوك، وعبدالله عيسى بكيجالي، وجعفر آدم بالنيجر.

كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، اللواء مهندس إبراهيم الخضر.

وواصل المجلس الانتقالي العسكري اجتماعاته بكامل هيئته بالقصر الجمهوري، صباح الإثنين.

وأصدر المجلس في اجتماعه قراراً بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، ووجه اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.