والي الخرطوم يتفقد أسعار الخضر والفاكهة واللحوم بالسوق المركزي بالخرطوم بحري

في زيارة شهدت تدافعا تلقائيا للمواطنين تفقد الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم صباح اليوم تفقد السوق المركزي للخضر والفاكهة والسلع التجارية واللحوم بشمبات بمحلية الخرطوم بحري هذا وقد حظيت الزيارة بالتدافع التلقائي للمواطنين ممن يعملون بالسوق وبعض الزبائن

هذا وقد إستمع الوالي إلي بعض رواد السوق الذين أكدوا أن هناك نزولا في الأسعار ولكنه ليس المطلوب هذا وقد تفقد الوالي عددا من المحلات بالسوق داعيا التجار لمراعاة المواطنين والإنسجام مع الحالة العامة والخاصة بنزول كافة الأسعار مع السعر التأشيري للعملات الأجنبية وإرتفاع الجنيه السوداني مقابلها

وعقب ذلك تفقد الوالي مركز البيع المخفض في ميدان شمبات والذي شهد أيضا نزولا في الأسعار عقب تفجر الثورة الشعبية التي أدت إلى حالة من التعافي الإقتصادي.